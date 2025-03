21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, İnegöl’de anlamlı bir etkinlikle kutlandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özel öğrenciler ve aileleriyle Gastro İnegöl’de bir araya gelerek farkındalık oluşturma adına önemli bir adım attı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi özel günlerde günün anlamına özel buluşmalar yapmaya devam ediyor. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde düzenlenen etkinlikte İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban down sendromu olan bireyler ve aileleriyle Gastro İnegöl’de bir araya geldi. Başkan Alper Taban yaşamın her alanında özel bireylerin yanlarında olduğunu hissettirerek onlar için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini iletti.

‘’İNEGÖL BELEDİYESİ OLARAK AİLELERİMİZE DESTEK OLMAK ADINA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ’’

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban anlamlı buluşmada yaptığı konuşmada yılın her günü özel bireylerin yanlarında olduğunu vurgulayarak ailelerin de yükünü hafifletmek için çalışmalar yürüttüklerini iletti. Başkan Alper Taban konuşmasında, ‘’Bu güzel ve anlamlı buluşmaya katıldığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizlerin yanınızda olduğunuzu bilmenizi istiyoruz. Elbette anneler babalar evlatlarının yükünü çekenler ve onları koruyup kollayanlardır. Ancak biz de İnegöl Belediyesi olarak sizlere destek olmak adına tüm ekibimizle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü olarak geçiyor ama biz sadece bir gün değil her zaman bir aradayız. Bu özel gün vesilesiyle de ayrıca bir buluşma yapmak istedik.’’ dedi.

‘’YENİ DÖNEMDE DE ÖZEL BİREYLERİMİZ İÇİN YENİ KAZANIMLAR ELDE ETTİRMEK İSTİYORUZ’’

Başkan Alper Taban yeni dönemde de özel bireyler için yeni kazanımlar elde ettirmek istediklerini söyledi. Başkan Taban ayrıca belediye bünyesinde sembolik olarak görev verdikleri Can Ahmet Haymana ve Eser Atik’ten her gün yeni bir şeyler öğrendiklerini vurgulayarak şunları söyledi; ‘’Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezimizle özel bireylerimizin eğitimine katkı sağlamak ve onları sosyal hayata kazandırabilmek için özel çalışma yaptığımız eğitim yuvamız mevcut. Yeni dönemde de özel bireylerimiz için çalıştığımız projelerimiz mevcut. Onlar için daha neler yapabiliriz noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Tabi bunları yaparken ayrıca bu özel bireylerimizi hayata kazandırmak adına çalışma ortamımızda da arkadaşlarımızla bir aradayız. Can Ahmet Haymana bizim belediyemizin +1 Başkanı ve Eser Atik’te belediyemizin güvenlik şefi. Arkadaşlarımızın belediyemizde sembolik görevleri oldu. Bu özel arkadaşlarımız ailemizin birer parçası oldular. Anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Bizlere inanıp güvendiler ve çocuklarını bize emanet ettiler Biz her gün onlardan yeni bir şeyler öğreniyoruz. Onlar da hayata dair yeni şeyler öğreniyor. Biz yetişkinler olarak hayattan alacağımız çok dersler var, bunun farkındayız. Özellikle bu alanda emek veren, öğrencilerimizin eğitimine katkı sunan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu özel günde tüm özel bireylerimizin gününü kutluyorum. ’’ dedi.

GÜNÜN ANISINA PASTA KESİMİ YAPILDI

Başkan Alper Taban ile öğrenciler, etkinlik sonunda günün anısına pasta kesimi yaptı. Bu özel an, hem özel öğrenciler hem de aileleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer etti. Başkan Taban, pasta kesimi sırasında katılımcılarla birlikte mutlu bir fotoğraf karesi oluşturdu. Etkinliğe katılan aileler, bu tür buluşmaların çocukları için önemli bir moral kaynağı olduğunu ve toplumsal farkındalık yaratmanın büyük bir adım olduğunu ileterek Başkan Alper Taban’a teşekkür ettiler.