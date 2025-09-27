Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin 12 bin yıllık tarihini, eşsiz kültürel mirasını ve evrensel değerlere sahip üretkenliğini bir kez daha uluslararası platformda başarıyla tanıttı. Barcelona kentinde düzenlenen ve kültür politikalarının küresel ölçekte ele alındığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi’nde, hem Şanlıurfa’yı hem de bölgeyi temsil ederek fark oluşturdu.ŞANLIURFA (İGFA) - Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi, 26–28 Eylül 2025 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştiriliyor. Zirveye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da katılarak hem kenti hem de ülkemizi uluslararası düzeyde başarıyla temsil ediyor.

Dünyanın dört bir yanından yerel yöneticileri, kültür profesyonellerini ve uzmanları bir araya getiren zirvede Başkan Gülpınar, “Bakım, Refah, Yaratıcılık ve Sürdürülebilirlik” temalı oturumda söz aldı. Konuşmasında kültürün sadece korunması gereken bir miras değil, aynı zamanda halkın gündelik yaşamına dokunan, paylaşılabilir bir değer olduğuna vurgu yaptı.

BAŞKAN GÜLPINAR: “12 BİN YILLIK MİRASI DÜNYAYLA PAYLAŞIYORUZ”

Başkan Gülpınar konuşmasında; Göbeklitepe, Karahantepe, Harran, Sayburç ve Ayanlar Tepesi gibi tarihî alanlarla Şanlıurfa’nın 12 bin yıllık geçmişine sahip kadim bir medeniyet şehri olduğunu belirtti. Şanlıurfa’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Müzik Şehri” olarak dâhil edilmesinin önemine değinen Gülpınar, müziği yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda barış ve diyalog aracı olarak gördüklerini ifade etti.

Şehirde yürütülen kültürel ve sanatsal faaliyetlere de değinen Başkan Gülpınar; tarihi hanlar, sokaklar ve Urfa evlerinde yapılan restorasyon ve aydınlatma çalışmalarıyla estetik dokunun korunduğunu belirtti. Açık hava sinemaları, uluslararası film festivalleri ve konserlerle kültürü halkla buluşturduklarını aktardı.

Ayrıca nostaljik tramvay projesiyle tarihi bölgenin yayalaştırıldığını ve bu sayede hem şehrin turistik cazibesinin artırıldığını hem de kültürel mirasın daha erişilebilir hale getirildiğini vurguladı.

Şanlıurfa’nın gastronomi mirasının da kültürel kimliğin önemli bir parçası olduğunu belirten Gülpınar, yöresel tatların hem yerel kimliği koruduğunu hem de uluslararası misafirlere evrensel bir lezzet deneyimi sunduğunu söyledi.

BAŞKAN GÜLPINAR: “KALICI BARIŞ, KADINLARIN VE GENÇLERİN KATILIMIYLA MÜMKÜNDÜR”

Başkan Gülpınar, kalıcı barışın tesisi için tüm toplumsal kesimlerin sürece dâhil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kadınların barışın taşıyıcısı, gençlerin ise geleceğin mimarı olduğunu unutmamalıyız. Şanlıurfa’da yürüttüğümüz birçok projede, özellikle kadınların ve gençlerin aktif katılımını önceledik. Çünkü onların sesi, toplumun vicdanıdır; onların enerjisi, barışın sürdürülebilirliğinin güvencesidir” dedi.

“KÜLTÜR, ŞEHİRLERARASI DAYANIŞMANIN TEMELİDİR”

Gülpınar, UCLG-MEWA Kültür Elçisi olarak görevlerinin; bölgede şehirlerarası kültürel köprüler kurmak, deneyimleri paylaşmak ve ortak projeler geliştirmek olduğunu ifade ederek, kültürün yerel yönetimler arası iş birliği, dayanışma ve ortak kalkınmanın temeli olduğunu vurguladı.

“TAŞ TEPELER’İ GELECEĞE TAŞIMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ”

Konuşmasının sonunda Gülpınar, Şanlıurfa’nın barındırdığı medeniyet izlerini, “insanlığın ortak mirası” olarak tanımlayarak, Taş Tepeler projesi ile bu mirası dünyaya açmayı hedeflediklerini belirtti. Katılımcıları Şanlıurfa’ya davet eden Başkan Gülpınar, “Gelin hep birlikte insanlığa ve geleceğimize yeni hikâyeler yazalım” diyerek konuşmasını sonlandırdı.