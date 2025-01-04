Balıkesirli gençlere yerli üretim teknolojilerin yararları ve kullanım alanları anlatıldı. Gençlik Merkezi öğrencileri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Avlu Gençlik Merkezi’nde öğrencilere yönelik düzenlenen “Yerli Malı Yurdun Malı” etkinliğinde buluştu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Gençlik Merkezleri’ne gelen öğrencilere yönelik “Yerli Malı Yurdun Malı” adlı teknolojik etkinlik programı düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimde Balıkesir Üniversitesi Robot Topluluğu üyeleri sunum yaptı.

Avlu Gençlik Merkezi’ndeki etkinlikte yerli üretim teknolojiler hakkında bilgi verildi. Yerli teknolojiyle üretilen araç ve cihazların kullanım alanları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Topluluk üyeleri, bilim ve aklın ışığında üretilen tüm teknolojik araçların ülkelerin kaderini nasıl etkilediği ile geleceğe yansımalarını anlattı.

Gençlerin ilgiyle dinlediği programda geleceğin teknolojisi de ele alındı.