Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın eşit ve adil yönetim anlayışı doğrultusunda ilçelerde düzenlediği Muhtarlar Buluşması programları hız kesmeden devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi halkın her kesimine ulaşmak ve eşit bir şekilde isteklerine karşılık verebilmek adına ilçelerdeki muhtarlar buluşmasına devam ediyor.

Havran Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Muhtarlar Buluşması’nda halkın taleplerini dile getiren muhtarlar altyapı, su ve kanalizasyon gibi öncelikli konuları ele aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden oldukça memnun olduklarını muhtarlar aracılığıyla dile getiren vatandaşlar, Başkan Akın’dan önceki dönemlerde gerçekleştirilmeyen hizmetlerin yerine getirileceğinin de sözünü aldı.

HALKIN TALEPLERİ HER ZAMAN ÖNCELİKLİ

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Muhtarlar Buluşması’na Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Erkan Uzun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez Bölge Koordinatörü Yurt Yıldırım, Havran İlçe Koordinatörü Levent Gökalp, Burhaniye Koordinatörü Murat Yazgan, daire başkanları ve şube müdürleri katılım gösterdi.

Muhtarlar aracılığıyla halkın ihtiyaç duyduğu hizmetleri tek tek not alan yetkililer bu zamana kadar gerçekleşmeyen hizmetlerin bir an önce yapılacağının sözünü verdi. Havran mahalle muhtarlarıyla konuşup hizmet noktalarını belirleyen yetkililer ihtiyaçlar dâhilinde gerçekleştirilecek hizmetleri belirledi. Halkın taleplerinin her zaman öncelikli olduğunu dile getiren yetkililer Başkan Akın’ın selamıyla var güçleriyle talepleri yerine getireceklerinin vurgusunu yaptılar.