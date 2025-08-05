Kocaeli İzmit Belediyesi, Kaboğlu Mahallesi’nde yedi sokağı kapsayan kapsamlı asfalt serim çalışmalarıyla bölge halkının ulaşım konforunu arttırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, Fen İşleri Müdürlüğü’nün yaz dönemi asfalt serim ve yol bakım çalışmaları kapsamında Kaboğlu Mahallesi’nde gerçekleştirdiği faaliyetlere dair açıklamalarda bulundu. Erdem Arcan, Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Gökhan Köysü, belediye yetkilileri ve saha ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunarak bölgedeki yolların modernize edilmesi için yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı ve toplamda yedi sokakta sıcak asfalt serimi yapıldığını belirtti.

KABAOĞLU’NDA ASFALT ÇALIŞMASI

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Arcan çalışmalara dair yaptığı konuşmasında, “Fen İşleri Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bugün Kaboğlu Mahallesi’ndeyiz. Burada sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştiriyoruz. Kaboğlu Mahallesi’nde yedi sokakta çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar 250 ton binder, 3000 tona yakın sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Bir haftadır ekiplerimiz burada çalışmalarına devam ediyor” dedi.

ÇALIŞMALAR BUGÜN BİTECEK

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen çalışmalara dair, “Fen İşleri Müdürlüğü olarak yol bakım ve onarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Burası hem yüz ölçümü hem de yapılaşma açısından büyük bir mahallemiz. Geçtiğimiz ay Müdür Sokak, Işın Ağacı Sokak ve Mülayim Sokak’ta çalışmalarımız olmuştu. Toplamda 1300 metre uzunluğundaki bu alan için geçen hafta başladığımız çalışmayı bugün itibarıyla tamamlamayı planlıyoruz. Bu süreçte 3000 ton plant mix asfalt temel malzemesi ve 2250 ton binder asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Bugün itibarıyla çalışmalarımızı burada tamamlayarak diğer programlarımıza geçeceğiz.

KABAOĞLU’NA HAYIRLI OLSUN

Önümüzdeki süreçte Yahya Kaptan Mahallesi’nde Şehit Ali İhsan Çakmak Sokak ve Kızılay Sokak’ta çalışmalarımız olacak. Program dahilinde planlarımızı yapıyoruz. Her sokağa, her mahalleye; altyapı durumuna, sokağın pozisyonuna ve ihtiyacına göre yıllık çalışma programımız doğrultusunda ilerliyoruz. Şimdiden Kaboğlu Mahallemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Kaboğlu Mahalle Muhtarı Gökhan Köysu ise hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Öncelikle, belediyemizin vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Asfaltlarımızı atıyoruz, mahallemizi konforla buluşturuyoruz. Sundurmamız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Başta Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere, başkan yardımcımıza, müdürümüze, amirlerimize; mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyor, hizmetlerin devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.