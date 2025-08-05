Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen fırtına için vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - 5 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanan uyarıya göre, fırtına 6 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak ve aynı gün saat 23.59’da sona erecek.

RÜZGAR KUZEYDEN SERT ESECEK

Yapılan açıklamada, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği ve fırtına şeklinde etkili olacağı belirtildi. MGM, fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini duyurdu.

DENİZCİLER VE BÖLGE HALKI DİKKATLİ OLMALI

Meteoroloji yetkilileri, özellikle deniz ulaşımıyla ilgilenen vatandaşların ve Marmara kıyılarında yaşayanların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması çağrısında bulunuldu.