Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimi desteklemek ve üreticiye doğrudan katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Tarlanıza Geliyoruz’ Projesi kapsamında, zeytin üreticilerine yönelik eğitimler devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesine bağlı Yaka, Selimiye, Bahçeburun ve Beçin Mahallelerinde üreticilerin katılımıyla dört ayrı eğitim programı düzenledi. Eğitimlerde zeytin yetiştiriciliğine dair teknik bilgiler paylaşılırken, üreticilerin bilinçli ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

2025 zeytin hasat dönemine yaklaşılırken gerçekleştirilen eğitimlerde, kaliteli zeytin ve zeytinyağı için dikkat edilmesi gereken temel başlıklar ele alındı. Hasat zamanlamasından taşıma koşullarına, zeytinlerin sıkım süresi ve yönteminden kullanılan tesislerin uygunluğuna, zeytinyağının doğru koşullarda depolanmasına kadar birçok konuda üreticiler bilgilendirildi.

EĞİTİMLERDE ANALİZİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Eğitimlerde, zeytinyağının kalitesini belirlemede kimyasal analizlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Üreticilere, bu analizlerin pazarlama ve satış süreçlerinde ürünün değerini artırdığı anlatıldı. Ayrıca bu hizmetlerin, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı tarafından sunulduğu bilgisi paylaşıldı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ZEYTİNCİLİK İÇİN BİLİNÇLİ ÜRETİM VURGUSU”

Zeytin yetiştiriciliğinde toprak ve yaprak analizlerinin önemi, doğru budama ve gübreleme teknikleri, zararlılarla mücadelede çevreye duyarlı ve bilinçli yöntemlerin kullanımı da eğitimin ana başlıkları arasında yer aldı. Eğitimlerle, üreticilerin bilinçli, sürdürülebilir ve kaliteli üretim yapabilmeleri için farkındalık kazanmaları hedeflendi.

BAŞKAN ARAS: “ÜRETEN ÇİFTÇİMİZLE OMUZ OMUZAYIZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, zeytin üreticilerine yönelik düzenlenen eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Muğla’nın bereketli topraklarında üreten her yurttaşımızın yanındayız. ‘Tarlanıza Geliyoruz’ projesiyle sadece bilgi değil, aynı zamanda güç ve dayanışma taşıyoruz. Zeytin ve zeytinyağı, bu coğrafyanın hem kültürü hem de geçim kaynağıdır. Kaliteli ve katma değeri yüksek bir üretim için doğru bilgiye ulaşmak çok kıymetli. Üreticimizin emeğiyle birlikte biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Kırsalda kalkınmayı birlikte inşa edeceğiz.”