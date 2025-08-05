Keşan Asri Mezarlık girişindeki çeşmelerde yaşanan su arızası, ziyaretçilerin tepkisine yol açtı. Bazı çeşmelerden su akmazken, bazılarında suyun boşa akması, özellikle yaz sıcağında temizlik ve temel ihtiyaçlar için gelen vatandaşları zor durumda bırakıyor.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Keşan Asri Mezarlık’ta bulunan çeşmelerdeki su sorunu, mezarlık ziyaretçilerini mağdur ediyor. Çeşmelerin bir kısmının hiç çalışmaması, bazılarının ise suyun boşa akması nedeniyle vatandaşlar, özellikle yaz aylarında temizlik ve su ihtiyacı için zorluk yaşıyor.

Bir hafta önce Keşan Belediyesi’ne arızayla ilgili şikayette bulunan bir vatandaş, sorunun hala çözülmediğini belirterek, “Buraya dua etmek ve sevdiklerini ziyaret etmek için gelen insanlar, en temel ihtiyaç olan suya erişemiyor. Mezarlık gibi bir yerde bu durum daha da üzücü. Bir haftadır hiçbir ilerleme yok” dedi.

Vatandaşlar, Keşan Belediyesi’nden çeşmelerdeki sorunun bir an önce giderilmesi ve gerekli bakım-onarım çalışmalarının yapılmasını talep ediyor.