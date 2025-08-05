İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin, hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılması üzerine görevine iade edildiğini duyurdu. Tutdere, “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin görevine iade edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tutdere’nin 10 Temmuz 2025’te “icbar suretiyle irtikap” suçundan İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 2025/855 sayılı kararıyla adli kontrol şartıyla (konutu terk etmeme) serbest bırakılması üzerine, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 25 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/8494 sayılı kararıyla Tutdere hakkındaki “konutu terk etmeme” adli kontrol şartının kaldırılmasının ardından, İçişleri Bakanı tarafından Tutdere’nin görevine iade edilmesine karar verildiği açıklandı.