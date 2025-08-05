Bursa Yıldırım Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdiği parke ve bordür çalışmalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyor. BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, Karapınar Mahallesi’nde parke ve bordür taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Bursa Yıldırım Belediyesi; ilçe halkının yaşam kalitesini artırmak, ulaşım alt yapısını modernize etmek ve kenti güzelleştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda mahallelerde düzenli olarak asfalt, parke ve bordür taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi ekiplerinin son durağı Karapınar Mahallesi oldu. A178 Sokak’ta çalışma gerçekleştiren ekipler; 850 metre bordür ve bin 100 metrekare parke taşı döşedi.

Çalışmaların ardından hem sokak daha estetik bir görünüm kazanırken hem de ulaşım konforu ve güvenliği arttı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı. Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek belediye ekiplerine teşekkür etti.