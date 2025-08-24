Merkez üssü Balıkesir Sındırgı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.BURSA (İGFA) - AFAD verilerine göre saat 21.58'de merkez üstü Balıkesir Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 4.8 olarak ölçülürken, sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yerden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deoremle ilgili an itibariyle herhangi bir olumsuzluk olmadığını, saha çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bu arada AFAD verilerine göre Balıkesir Sındırgı'nın saat 20.14'ten bu yana 1,2 ile 2,5 büyüklüklerinde 20 ayrı sarsıntı kaydedildiği gözlendi.