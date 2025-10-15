Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak ürettikleri bütün ürünleri e-ticaret uygulaması ile satışa çıkartıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirli hemşehrileri için sosyal belediyecilik anlayışıyla bütün imkânlarını seferber ederken vatandaşlar artık cep telefonu, tablet ve bilgisayarlardan daha geniş kapsamlı satın alım gerçekleştirebilecek.

BALMEK e- ticaret sitesi ve BAÇEM e-ticaret sitesi ile Balıkesirli hemşehrilerinin hem bilgilenmesini hem de yerel ürünlere ulaşımını kolaylaştıran Başkan Akın, yerelde üretilen el emeği ürünlerin satışını artırarak Balıkesir’e katkı sunmayı hedefliyor. İnternet sitelerini yenileyerek vatandaşların kullanımına sunan Büyükşehir, hem alım yapan hem de satan hemşehrilerinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

E-TİCARET İLE ÜRÜNLERİ SATIN ALMAK DAHA DA KOLAY

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), https://bacem.balikesir.bel.tr/ web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği kursları, başvuru koşullarını ve kayıt tarihleri gibi bilgileri vatandaşlarla buluşturuyor.

Yenilenen yüzüyle kendi ürünlerini doğrudan pazara taşımayı kolaylaştıracak bir uygulamaya sahip https://bacemeticaret.balikesir.bel.tr/ web sitesi üzerinden ürünlerini satışa çıkartan BAÇEM, burada ürün çeşitlerini sergileyip satışa sunarken; tüketiciler ise tazeliği, yerel üretimi ve güvenilirliği ön planda tutan ürünlere pratik şekilde erişebiliyor. Ayrıca web sitesi aracılığıyla teslimat seçenekleri ve ödeme koşulları gibi ticari detaylar site üzerinden açıkça belirtilerek, kullanıcı dostu ara yüz ile alışveriş süreci şeffaf ve keyifli hale geliyor.

YENİLENEN SİTELER VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı meslek edindirme kurslarına (BALMEK) ait tüm detaylara rahatlıkla ulaşılabilen https://balmek.balikesir.bel.tr/ web sitesinde ise açılan kursların listesi, başvuru koşulları, kayıt tarihleri ve eğitim verilen alanlara dair güncel bilgiler yer alırken; kurs merkezlerinin adresleri, duyurular ve etkinlik takvimi de düzenli olarak paylaşılıyor. Bu sayede vatandaşlar, ilgi duydukları kurslara kolayca başvuru yapabilirken, Balıkesir genelinde sunulan eğitim olanaklarını da tek bir çatı altında takip edebiliyor.

BALMEK çatısı altındaki kursiyerlerin el emeği ürünlerini artık daha kolay satmak ve sergilemek yenilenen https://balmeketicaret.balikesir.bel.tr/ web sitesi ile vatandaşlar ürün çeşitliliği, ödeme seçenekleri ve teslimat detayları hakkındaki bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Sipariş süreçlerinin şeffaf ve basit olduğu BALMEK e-ticaret sitesinde hem yerel ekonomiyi desteklemek hem de tüketicilere kaliteli, yerel ürünlere doğrudan erişim imkânı sunmak artık çok kolay.