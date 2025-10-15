Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 13. Boğaziçi Film Festivali’nin kısa ve belgesel film programı belli oldu. Bu yıl ulusal ve uluslararası kategorilerde belgesel ve kısa film dalında toplam 31 yapım seyirciyle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle 7-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 13. Boğaziçi Film Festivali’nin kısa ve belgesel film dallarında programa dahil olan yapımlar belli oldu.

Bu yıl, bu dallarda yerli ve yabancı toplam 31 yapım festival kapsamında seyirciyle buluşacak.

Bu yıl Ulusal Kısa Film Seçkisi’nde, Vikki Bardot tarafından yönetilen “Bir Başkasının Rüyası” yönetmenliğini Nevzat Doğan’ın yaptığı “Bir Turna Kuşu Yapmak”, Hamdi Furkan Yıldırım imzalı “Defne”, Gizem İbak’ın yönettiği “Eudaimonia”, Oğuz Akyol’un yönettiği “Hatırlanacak Ne Var?”, İsmail Hakkı Koçak imzalı “Kesik Kulak”, Ömer Yavuzoğlu’nun yönettiği “Köpeklerin Gecesi”, Turgut Kanal’ın yönettiği “Mümeyyiz”, Ezgi Temel imzalı “Sakın Söyleme” ve Emel Bulut imzalı “Susmuşlar Eşiği” filmleri yer alıyor.

Uluslararası Kısa Film Seçkisi’nde ise Shahrzad Rezaei’nin yönettiği İran yapımı “Attitude”, İtalya yapımı Beatrice Baldacci’nin yönettiği “Comunque Bene”, Rusya yapımı Andrey Vasilyev’in yönettiği “Don’t You Dare” İspanya yapımı Karim Huu Do imzalı “Ne Me Quitte Pas”, Norveç yapımı Mikkel Storm Glomstein imzalı “Pet- Extermination”, Elham Ehsas’ın yönettiği Birleşik Krallık yapımı “There Will Come Soft Rains”, Zahra Torkamanlou imzalı İran yapımı “Thread”, İspanya yapımı Guillermo Polo imzalı “Video Store 2001”, Fransa yapımı Linda Lô imzalı“We Had Fun” ve Lyna Tadount, Sofian Chouaib imzalı Fransa yapımı “Ya Hanouni” seyirciyle buluşacak.

Festivalin Belgesel Seçkisi’nde ise Mehmet Ali Poyraz imzalı “Ağaç Adam”, yönetmenliğini Kenan Diler’in üstlendiği “Kavak Ağacının Gölgesinde”, Lütfi Öz’ün yönettiği “Mukaddes”, Dino Omeroviç imzalı “Nena Sena”, Tolga Oskar’ın yönettiği “Nilgün”, Abdullah Harun İlhan imzalı “ Özgür Kelimeler: Gazelli Bir Şair”, Yalçın Çiftçi imzalı “Pirlerin Düğünü” yönetmenliğini Caner Kaldı’nın yaptığı “Sessiz Çizgiler”, Güneş Kazdal ve Jehan Barbur’dan“Tanıştığıma Memnun Oldum”, Kerem Kurtuluş’un yönettiği “Toprağa Dönüş” ve Murat K. Toy ve Selin Aktaş’tan“Üstad Mehmed :Siyah Kalem” adlı yapımlar büyük ödül için yarışacak.

Jürinin değerlendirmesi sonucu belgesel dalda En İyi Film seçilen yapım,100 bin; Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen yapımsa 50 bin TL para ödülünün sahibi olacak.

Kısa film dalında da ulusal ve uluslararası kategorilerde En İyi Film seçilen yapımlara 50’şer bin TL ödül verilirken yönetmen Ahmet Uluçay anısına verilen Büyük Ödül’ün sahibi ise 100 bin TL ile ödüllendirilecek.