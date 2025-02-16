Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BALTOK iddialarına yanıt verdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden havuz medyasında yer alan ve bazı muhalif Belediye Meclis Üyelerinin iftira açıklamalarına yönelik “BALTOK şirketinin taşınmazları ve kentsel dönüşümü bakanlık kararı ile ortadan kaldırıldı” konusu hakkında Büyükşehir Belediyesi hesaplarından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada ; ⁠BALTOK şirketinin taşınmazları ve kentsel dönüşümü hakkında Bakanlık kararı ile ortadan kaldırılan yerler olmadığının altı çizilirken, ⁠Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetimi, kentsel dönüşüm şerhli hiçbir alanı satmamıştır, zaten tapudaki şerhler sebebiyle satması da mümkün olmadığı belirtildi.

"⁠Eski dönemde tahsis edilen birçok kentsel dönüşüm alanı halen Büyükşehir Belediyesine tahsislidir" denilen açıklamada, "⁠Ek bilgi olarak, 2023 yılında kentsel dönüşüm şerhi kaldırılan yaklaşık 700 bin metrekare alan Büyükşehir Belediyesi tarafından BALTOK’a 120 milyon TL’ye satılmıştır. 2024 yılında BALTOK, 700 bin m2’lik taşınmazın 150 bin m2’sini 275 milyona satmıştır. Hal böyle iken, halkı yanıltıcı haberler yapan basın kurumları ve kişiler hakkında yargısal süreç başlatılacaktır. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin şerefli bürokratları hakkında “kötü niyetli, bilgisiz, liyakatsiz, kibirli, yandaşlara peşkeş çeken” gibi ifadelerle yapılan gerçek dışı beyanlar hakkında da hukuki süreçler başlatılacak olup bu iftiraların yorumunu da en adaletli yer olan hemşehrilerimizin maşeri vicdanına bırakıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sayın Ahmet Akın’ın başkanlığında şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla çalışmalarına devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.