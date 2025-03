Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca her gün bir ilçede düzenlediği iftar programına katılarak binlerce kişiyle iftar yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırmalılarla birlikte orucunu açtı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Bandırma’da düzenlediği iftar programına katıldı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına Başkan Akın’ın yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, BBB Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat, BBB Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi tüm masaları gezerek Bandırmalılarla selamlaşan Başkan Akın, Ramazan ayının birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini diledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her gün binlerce kişiye yardım elini ulaştırdıklarını söyleyen Akın, Ramazan ayında bu yardımların daha da arttığını söyledi. Çok yüksek bir katılımla gerçekleşen iftar programı sonrası Başkan Akın, esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlarla sohbet etti. Bandırma On On şubesini de ziyaret eden Akın, kendi elleriyle kahve yaparak vatandaşlara ikram etti.

“EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMAKTAYIZ”

Balıkesir’in Kuvayimilliye’nin şehri olduğunu hatırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir, Kuvayimilliye şehri. İlk ve son kurşunun atıldığı yer. 20 ilçesiyle dünyanın en güzel kentidir. Ben bu toprakların evladıyım. Bununla onur ve gurur duyuyoruz. Dursun Başkanımızla birlikte memleketimiz ve şehrimiz için verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Bandırma’yı güzelleştirmek içinde el birliğiyle çalışmaktayız” dedi. Kadını, erkeği, yaşlısı genciyle aynı iftar sofrasını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Akın, bunun çok kıymetli olduğunu söyledi. Balıkesir’de büyük bir aile olduklarını belirten Akın, herkesin güzel bir ramazan ayı geçirmesini diledi.

“ÇÖZEMEYECEĞİMİZ SORUN YOK”

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kalabalık iftar sofralarında orucunu açmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederken şunları söyledi: “Bandırma’da iftar düzenleyen Başkanımız Ahmet Akın ve Balıkesir Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Ramazan ayında paylaşmanın ve yardımlaşmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Allah, huzurumuzu bozmasın. Biz, birlik ve beraberlik içerisinde olursak Bandırma’da, Balıkesir’de ve Türkiye’de çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olamaz. Biz, Bandırma’da Ahmet Başkanımızın desteğiyle yeni dönemde büyük hizmetleri sizlere sunmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz” şeklinde konuştu.