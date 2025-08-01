İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, Edebiyat Sokağı olarak sanatseverlerle buluşacak alanda kentimizde faaliyet gösteren şair ve yazar dernekleriyle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Sabri Yalım Parkı yanında yer alan ve trafiğe kapalı olan sokak, kısa süre içerisinde “Edebiyat Sokağı” olarak sanatseverlerle buluşacak.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, kentimizde faaliyet gösteren şair ve yazar derneklerinin temsilcileriyle buluştu. Erdem Arcan, heyetle önce Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi Toplantı Salonunda bir araya geldi, toplantı sonrasında da sahaya inerek Edebiyat Sokağı hakkında bilgiler verdi.

Dernek temsilcileri etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek çalışmalara katkı vermek adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Arcan ise katılım gösteren tüm derneklere teşekkür ederek fikir alışverişlerinin süreceğinin altını çizdi.