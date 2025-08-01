Muğla’nın Menteşe ilçesi Akbük Koyu’nda 25 Temmuz 2025 akşamı kürek sörfü yaparken denize düşerek kaybolan Düzceli Turgay Tarakçı’nın cansız bedenine, 8 gün süren arama-kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı. Olay, Düzce ve Muğla’da büyük üzüntü yarattı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu açıklarında, 25 Temmuz 2025 akşamı yaşanan olayda, kürek sörfü yapan Turgay Tarakçı ve arkadaşı Semih Turan dengelerini kaybederek denize düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Semih Turan’ı sağ kurtarırken, Tarakçı için arama çalışmaları başlatıldı.

İkilinin kaza öncesi kürek sörfü anlarını sosyal medyada paylaştığı belirlendi.

8 GÜN SÜREN ARAMA ÇALIŞMALARI...

Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 2 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi ve çok sayıda ekibin katılımıyla, zorlu hava ve deniz koşullarına rağmen 8 gün boyunca deniz yüzeyi ve dibi tarandı.

Çalışmaların 8’inci gününde, Tarakçı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Naaş, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tarakçı'nın vefat haberi, Düzce’deki ailesi ve yakınları başta olmak üzere, sosyal medyada ve Muğla’da derin bir üzüntüye yol açtı.