Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi kabul etti. Zirve, üç ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi İstanbul’da başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrı ayrı resmî törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre zirve, Türkiye, İtalya ve Libya arasında enerji, ticaret, altyapı ve bölgesel istikrar gibi konularda ortak projelerin ele alınacağı bir platform sunarken, özellikle Akdeniz bölgesindeki stratejik iş birliği ve Libya’nın yeniden yapılandırma sürecine destek konuları gündemin öne çıkan maddeleri arasında yer aldığı ifade edildi.