İstanbul-Halep hattında bugün itibarıyla tarifeli yolcu uçuşlarının yeniden başladı. Türk Hava Yolları, bugün itibariyle haftada 3 gün İstanbul-Halep arasında yolcu seferlerine başlarken, AJet ise Sabiha Gökçen-Halep hattında ilk uçuşunu 2 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirecek.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye ile hava ulaşımı alanındaki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, halihazırda İstanbul-Şam hattında haftanın her günü devam eden uçuşlara ek olarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün girişimleriyle bugün itibarıyla İstanbul-Halep hattında da haftalık 3 frekans yolcu seferine başlandığını duyurdu.

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Bakan Uraloğlu, “Uçuşların yeniden başlaması kapsamında, Şam seferlerinin ardından şimdi de Halep seferlerini başlatıyoruz. Türk Hava Yolları, İstanbul-Halep hattında çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 frekans uçuş düzenleyecek” dedi.

Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Halep hattında sefer sayısını 15 Ağustos itibarıyla haftada 5 güne, 1 Eylül itibarıyla ise haftada 7 güne çıkaracağını belirtti.

SABİHA GÖKÇEN-HALEP SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR

Öte yandan AJet’in de 2 Ağustos itibarıyla Sabiha Gökçen-Halep hattında da uçuşların başlayacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, “Sabiha Gökçen-Halep hattında 4 Ağustos’tan itibaren haftanın her günü uçuş gerçekleştireceğiz.” açıklamasında bulundu.