Bu yılki TrakyaFest nedeniyle Danışment-Yayla sahil yolunun çift yönlü olarak trafiğe kapatılması, bölge sakinlerinin ve tatilcilerin tepkisini çekti. 2 kilometrelik mesafenin 40 kilometreye uzaması mağduriyet yaratırken, vatandaşlar alternatif yol talep ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Danışment Sahili’nde düzenlenen TrakyaFest etkinliği kapsamında, Altunhan Tesisleri (Yayla) ile Ekşi Tatil Sitesi (Danışment) arasındaki sahil yolu, İlçe Trafik Komisyonu kararıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu karar, bölge sakinleri ve tatilciler tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

“BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR EDİLİYOR”

Yolun kapanmasıyla 2 kilometrelik mesafe, yaklaşık 40 kilometrelik bir güzergaha dönüştü.

Vatandaşlar, “Festival yapılsın ama biz Yayla’ya ulaşmak için 25-30 kilometre fazla yol gitmek zorunda kalıyoruz. Bu, ulaşım hakkımızın ihlalidir” diyerek tepki gösterdi.

Özellikle yazlıkçılar ve aileler, acil ihtiyaçlar için markete gitmek gibi basit işlemlerin bile yüksek mazot ve benzin fiyatları nedeniyle maliyetli hale geldiğini belirtti.

Bölge sakinleri, “Çocuğuna mama almak isteyen ya da acil işi çıkan bir vatandaş, 2 kilometrelik yol için 40 kilometre dolaşmak zorunda kalıyor. Komisyon, artan yakıt fiyatlarını dikkate alıyor mu?” diyerek duruma isyan etti.

Tatilciler, büyük etkinliklerde alternatif ulaşım çözümleri üretilmesini ve yol kapatma kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Yol kapatma kararının festival süresince devam edeceği, TrakyaFest’in sona ermesiyle yolun tekrar açılacağı öğrenildi.