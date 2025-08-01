UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya, eşsiz doğası ve sıcak hava balonlarıyla evlilik teklifi organizasyonlarının gözde merkezi haline geldi. Fevzi Günalp’in kurduğu “Marvelous Day in Cappadocia” konsepti, çiftlere unutulmaz anlar sunarken, bölge ekonomisine ve yerel kalkınmaya katkı sağlıyor.Habibullah EFENDİGİL / NEVŞEHİR (İGFA) - Kapadokya, doğal güzellikleri ve sıcak hava balonlarıyla romantik evlilik tekliflerinin yeni adresi oldu.

Organizasyon sektörünün deneyimli ismi Fevzi Günalp tarafından hayata geçirilen “Marvelous Day in Cappadocia” konsepti, çiftlere gün doğumu veya gün batımında, balon sepetlerinde ya da vadilerde özel dekorlarla hazırlanan alanlarda evlilik teklifi deneyimi sunuyor.

“SADECE TEKLİF DEĞİL, YAŞAM DENEYİMİ”

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferini duygusal anlarla birleştirdiklerini ifade eden Fevzi Günalp, "Her çifte özel senaryolar yazıyor, balon turları, müzikli etkinlikler ve yerel dokunuşlarla unutulmaz bir deneyim tasarlıyoruz” dedi.

Organizasyonların günübirlik veya konaklamalı seçeneklerle sunulduğunu belirten Günalp, konaklamalı paketlerde butik otellerde süslemeli odalar, yerel mutfak menüleri ve profesyonel çekim hizmetleri yer aldığını belirtti.

Konseptin Türkiye’nin yanı sıra Japonya, Çin, Kore, Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerden yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Günalp, yabancı misafirler için çok dilli rehberlik, transfer ve özel menü hizmetleri sunduklarını belirtti. Günalp, “Kapadokya’da artık sadece doğa değil, duygular da geziliyor. Bu konsept, bölge turizmine ve ekonomisine yeni bir soluk getiriyor” diyerek, projenin klasik turizmin ötesine geçtiğini kaydetti.