Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği ‘Cumhuriyet Bizim 101.Yıl Şenliği’nin ikinci gününde rekabet dolu müsabakaların ardından galip gelen sporcular, gerçekleştirilen tören ile madalyalarını aldı. Turnuvanın farklı kategorilerinde ter döken satranç oyuncuları ise, ‘Cumhuriyet Kupası’nı kaldırmanın gururunu yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet’in 101.yılı, Bakırköy’de bir dizi etkinlikle kutlanmaya devam ediyor. ‘Cumhuriyet Bizim 101.Yıl Şenliği’nin ikinci gününde Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde gerçekleşen jonglör gösterisi, sirk atölyesi, yüz boyama ve balon modelleme, bilek güreşi etkinliği, DJ performansı, hareket atölyesi ve hoppin swing korteji ile çocuklar ve aileleri eğlenceli bir gün geçirirken, devam eden turnuvalar kapsamında sporcular da kıyasıya rekabet etti. Futbol, Bocce, Tenis ve Satranç branşlarında iki gün boyunca turnuva heyecanı yaşayan sporcular, gerçekleştirilen tören ile madalyalarını aldı. 10 kategoride toplam 700 kişinin ter döktüğü satranç turnuvası ise, ‘Cumhuriyet Kupası’ programı ile taçlandı. Tüm bu etkinliklerin yanı sıra sinemaseverler ilçedeki FLYINN AVM’de ‘Yücel’in Çiçekleri’ filmi ile buluşturuldu.

CUMHURİYET SPORCULARI HEM GURURLANDI HEM GURURLANDIRDI

Bakırköy Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği destek kapsamında gerçekleşen turnuvalarda sporcuların sergilediği performanslar gurur dolu anlara sahne oldu. Futbol branşında Beşiktaş Spor Kulübü’nün altyapısında oynayan minikler galip gelirken, Bocce branşında İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü birinci oldu. Tenis branşında yarışan 9 yaşındaki Mert Gökdağ birinciliği alırken, kardeşi Yağız Gökdağ’ın da ikinci olması ailesine büyük gurur yaşattı.

Turnuvaya 10 farklı kategoriden toplam 700 satranç oyuncusu katıldı. İki gün süren rekabetin ardından gerçekleşen tören ile, her kategoriden bir satranç oyuncusu ‘Cumhuriyet Kupası’ kaldırmanın mutluluğunu yaşadı. Turnuva sonuçlarına göre; A kategorisinde Kaan Özkan, B kategorisinde Emil Mırzayev, C kategorisinde Davud Furkan Sezgün, D kategorisinde Muhammed Fatih Şener, 7 yaş kategorisinde Yusuf Hakan Adıgüzel, 8 yaş kategorisinde Tuna Lider Çalışkan, 9 yaş kategorisinde Alp Kaan Atalay, 10 yaş kategorisinde Yunus Tahiroğlu, 14 yaş altı kategorisinde Emir Dölek, 18 yaş altı kategorisinde ise Muhsin Enes Kaan Elibol kupanın sahibi oldu.