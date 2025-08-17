Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İklim Kanunu üzerinden yayılan “Türkiye’de yapay et üretilecek” ve “hayvancılık yasaklanıyor” iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. Şap hastalığıyla mücadelede 11 milyon aşı sahaya sevk edilirken, hayvan pazarlarının bu haftadan itibaren açılacağını duyurdu. Yumaklı, üreticileri hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı da vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İklim Kanunu’yla ilgili dolaşıma sokulan yalan haberlere ve dolandırıcılık girişimlerine karşı net mesajlar verdi.

“Türkiye’de yapay et üretilecek” ve “hayvancılığı bitirecekler” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Yumaklı, “İklim Kanunu’nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır” dedi.

ŞAP MÜCADELESİ VE HAYVAN PAZARLARI

Bakan Yumaklı, şap hastalığına karşı SAT1 serotipine yönelik 11 milyondan fazla aşının sahaya sevk edildiğini, aşı üretiminin ve uygulamalarının devam ettiğini açıkladı. Hayvan pazarlarının bu haftadan itibaren peyderpey açılacağını duyuran Bakan Yumaklı, mücadelenin olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

DEZENFORMASYON VE DOLANDIRICILIK UYARISI

Bakan Yumaklı, bazı provokatörlerin “Devletin amacı hayvanları öldürmek, aşılar hayvanları hasta ediyor” gibi asılsız iddialarla üreticileri aldattığını belirtirken, bu yalanları fırsat bilen bazı kişilerin, “İklim Kanunu yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyata satmak zorunda kalacaksınız, bize satın” diyerek üreticileri dolandırmaya çalıştığını ifade etti.

Üreticimizin emeğine göz dikenlere karşı dikkatli olunmasını isteyen ve adli mercilere şikayet edilmesini isteyen Bakan Yumaklı, son 23 yılda hayvancılığa 491 milyar lira destek sağlandığını belirterek, Hayvancılık Yol Haritası ile genç, kadın üreticiler ve küçük aile işletmelerinin öncelikli olarak desteklendiğini kaydetti. Vatandaşları, doğru bilgi için Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaya çağıran Bakan Yumaklı, sosyal medyadaki yalan haberlere itibar edilmemesini istedi.