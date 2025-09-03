Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’ün Eflani ve Kahyalar bölgeleri ile Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, ekiplerin zorlu coğrafi şartlara rağmen yoğun müdahaleyle yangınları çevrelediğini belirtirken, şu an aktif orman yangını olmadığını açıkladı.KARABÜK (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük’ün Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyündeki Orman Yangını Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Karabük’ün Eflani ve Kahyalar bölgeleri ile Kastamonu’nun Araç ilçesinde devam eden orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, ekiplerin sarp arazilerde kilometrelerce hortum sererek ve iş makineleriyle yollar açarak yangınlara müdahale ettiğini vurguladı.

KAHYALAR YANGINI VE ZORLU MÜDAHALE

Kahyalar bölgesinde öğleden sonra başlayan yangının, blok ormanlar ve rüzgâr etkisiyle hızla yayılma potansiyeline sahip olduğunu belirten Bakan Yumaklı, Eflani ve Araç yangınlarına müdahale eden ekiplerin bu yeni yangına hızlıca yönlendirildiğini ifade ederek, “Sarp ve girilemeyen noktalar vardı. Ekiplerimiz kilometrelerce hortum sererek, taşları kırarak yollar açtı. Öğleden sonra başlayan Kahyalar yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı” dedi.

Kastamonu’nun Araç ilçesinde devam eden yangının coğrafi şartlar nedeniyle uzun sürdüğünü aktaran Bakan Yumaklı, “Ekiplerimiz 2-3 kilometre hortum sererek ve yollar açarak yangını çevreledi. Gece boyunca süren mücadeleyle bu yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı” dedi. Eflani’de başlayıp Araç’a sıçrayan yangının ise iki ayrı noktada çıkması nedeniyle ekiplerin gücünü böldüğünü belirten Yumaklı, bu durumun müdahale süresini uzattığını ancak tüm olumsuzluklara rağmen yangınların kontrol altına alındığını ifade etti.

“ÜLKEMİZDE AKTİF ORMAN YANGINI YOK”

Bakan Yumaklı, 2 Eylül 2025’te Türkiye genelinde 38 yangına müdahale edildiğini, bunların orman dışı alanlarda başlayıp söndürüldüğünü veya ormana sıçrayan yangınlar olduğunu belirtti. “Hamdolsun, şu an için ülkemizde aktif bir orman yangını yok” diyen Bakan Yumaklı, ekiplerin yoğun çabaları ve koordineli çalışması sayesinde yangınların söndürüldüğünü vurgulayarak, vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olmalarını istedi. Yumaklı, 1 Ocak’tan bu yana 5 bin 832 yangınla mücadele edildiğini, iklim değişikliğinin yangın risklerini artırdığını ve 15 Ekim’e kadar teyakkuz halinde olacaklarını sözlerine ekledi.