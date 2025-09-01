Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025-2026 Adli Yılı’nın açılışında, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı vurgusu yaptı. “Adaletin Yüzyılı’nda, demokrasiyi güçlendirecek, vesayetçi zihniyete fırsat vermeyeceğiz” dedi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Eylül 2025 itibariyle başlayan 2025-2026 Adli Yıl dolayısıyla mesajı yayımladı.

Adaletin, devletin temeli ve toplumsal huzurun teminatı olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, hukukun üstünlüğüne bağlılık ve bağımsız yargı sisteminin önemine dikkat çekti.

“ADALETİN YÜZYILI’NDA REFORMLAR DEVAM EDECEK”

Bakan Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi için fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmeye, insan kaynağını güçlendirmeye, mevzuat çalışmalarını sürdürmeye ve reformları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, “Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda tereddüde yer vermeyeceğiz. İnsan hakları ve hukukun evrensel ilkelerine sadakatle, hukuk devleti ilkesini tahkim edeceğiz” dedi.

“VESAYETÇİ ZİHNİYETE FIRSAT YOK”

15 Temmuz hain darbe girişimine atıfta bulunan Bakan Tunç, “Demokrasimizi ve milli iradeyi hedef alan vesayetçi zihniyete asla fırsat vermeyeceğiz. Yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara ve dezenformasyona müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini adalet temeliyle başarıya ulaştıracaklarını vurgulayan Bakan Tunç, adaletin tecellisi için görev yaparken şehit olan ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yargı mensuplarını rahmetle anarak, “Hâkimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve adalet teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Yeni adli yılımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

Tunç, #AdaletinYüzyılı’nda her adımı adaletle atacaklarını, çalışmaları adaletin ışığıyla aydınlatacaklarını ifade etti.