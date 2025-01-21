Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiği sorutşurma kapsamında aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.

Olayla ilgili yeni bir açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1881692574185877924

6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındığını duyuran Bakan Tunç, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir. Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.