Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen "Külliyede Ramazan" programı kapsamında çocuklar ve ailelerle bir araya gelerek etkinliklere katıldı; kitap stantlarını ve atölyeleri ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Külliyede Ramazan" programı kapsamında, MEB Kültür Yayınları'nın da yer aldığı kitap stantlarını ve atölyeleri ziyaret ederek çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Atölyelerde çeşitli etkinliklere katılan Tekin, çocuklar ve ailelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Tekin, etkinliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ramazanın yalnızca dini bir vecibe değil, aynı zamanda milleti bir arada tutan önemli toplumsal etkinlik alanlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Ramazanın, toplumun ortak kültürünü oluşturan değerlerden biri olduğuna, bu değerlerin geliştirilip gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurgulayan Tekin, "Bu yıl Cumhurbaşkanlığımız da Külliyenin içinde böyle bir etkinliğin altına imza attı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı olduğu tarihten itibaren sürekli bu alanı milletin evi, milletin bahçesi, milletin camisi, milletin kültür alanı, milletin kütüphanesi olarak tanımlıyor. Bugün de milletin değerlerinin bütün toplum tarafından içselleştirildiği, kanıksandığı etkinlik alanına dönüştürülüyor. Bence bu çok anlamlı, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün illerimizde, salt ramazan değil bizi bir arada tutan bütün değerlerin mutlaka gelecek kuşaklar açısından daha cezbedici hâlde kutlanması, değerlendirilmesi gerekiyor. Bütün toplumumuzu, milletimizi bize ait olan, bizi bir arada tutan, bizi biz yapan bu tür önemli günlere, önemli değerlere sahip çıkmaya davet ediyorum. İnşallah bu tür etkinliklerin sayısı artar. Tekrar herkesin ramazanını tebrik ediyorum." dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda tiyatro ve sinema gösterimleri yapılacak, geleneksel çocuk oyunları oynanacak, sanat atölyeleri ve imza günleri düzenleneceği öğrenildi.