Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman temasları kapsamında Türkiye’nin en büyük şantiyesinin kurulu olduğu İndere bölgesinde incelemelerde bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman programı kapsamında Türkiye’nin en büyük şantiyesinin kurulu olduğu İndere bölgesini ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut, İndere’de 16 bin 467 konut ve iş yeri yapıyor. Yaklaşık 9 bin işçi, 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede 6 okul, aile sağlığı merkezleri ve ticari alanlar da yer alıyor.

Bu sırada Bakan Kurum’un yanına gelen bir hak sahibi “Büyük bir emek verilmiş burada. Bu dağı resmen delip geçtiler, hep kayaydı burası. Öncesini bilenler ve şimdiyi görenler nasıl büyük bir fark olduğunu anlar. Herkes adına size çok teşekkür ederim” dedi. Bakan Kurum da “Tüm annelerimizin yüzü gülene kadar çalışacağız” yanıtını verdi.

“İNDERE ADIYAMAN’IN YENİ UYDU KENTİ OLACAK”

Bakan Kurum, dün Adıyaman’da Meydan ve Ticaret Merkezi Temel Atma Töreni’nde de İndere’yi “Adıyaman’a yakışacak 5 milyon metrekarelik devasa bir alandaki projemiz, şehrin yeni uydu kenti olacak. Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan projemiz tamamlandığında 16 bin 400 ailemiz burada hayat sürecek. Şu ana kadar 7 bin ailemizin yuvalarını belirledik ve kalan konutlarımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz” sözleriyle anlattı.