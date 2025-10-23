Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın detaylarını açıklayacağı Yüzyılın Konut Projesi'ne dikkati çeken Bakan Kurum, önceliklerinin şehirleri dirençli kılmak olduğunu söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın “Yüzyılın Konut Projesi”nin detaylarını açıklanacağını belirterek, "Bu güçlü devlet milletinin yeni bir hayalini daha gerçekleştirmek için kolları sıvamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni 500 bin sosyal konut projemizi milletimizle paylaşacak" dedi.

Deprem bölgesindeki çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağına vurgu yapan Bakan Kurum, “El ele vererek her ilçeyi, beldeyi, köyü ilmek ilmek işlediğimiz bir inşa sürecini hep birlikte yürüttük ve artık nihai sonuca doğru ilerliyoruz” diye konuştu.

Bakan Kurum, öğrencilere Bakanlığın iklim değişikliği ile mücadele ve Sıfır Atık çalışmalarını anlattı.

"Coğrafyamız itibarıyla, önceliğimiz, şehirlerimizi dirençli kılmak" diyen Bakan Kurum, "Çünkü bugün dünya; iklim değişikliği, enerji krizi, çevre kirliliği ve su kıtlığı gibi küresel sorunlarla karşı karşıyadır ve mücadele ettiği bu sorunların temel sebepleri; kitlesel tüketim çılgınlığı ve bilinçsiz şehirleşmedir. Biz de bu hakikati doğru okuyor küresel tüketim çılgınlığına, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefiyle, Sıfır Atık Projesiyle, Sıfır Atık Maviyle, depozito uygulamamızla cevap veriyoruz. Bilinçsiz şehirleşmeye ise iklim uyumlu karbon nötr yaşam alanları, yeşil altyapılar ve erişilebilir sosyal konutlarla cevap vermeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

“O SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDEN BUGÜNE İNŞA SÜRECİNİ HEP BİRLİKTE YÜRÜTTÜK”

Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının sona yaklaştığına dikkat çeken Bakan Kurum, “Depremi yaşadığımız o soğuk kış günlerinden bugüne el ele vererek her ilçeyi, beldeyi, köyü ilmek ilmek işlediğimiz bir inşa sürecini hep birlikte yürüttük ve artık nihai sonuca doğru ilerliyoruz. Gittiğim her yerde söylüyorum. Bu güçlü devletin sarsılmaz iradesi; bu güzel milletin inanılmaz desteği tarihte hiçbir coğrafyada şahit olunmuş bir şey değil. ‘Hep birlikte Türkiye’ diyerek çıktığımız bu yolu aydınlatan devletimizle gurur duyuyoruz. Sabrıyla, dualarıyla, destekleriyle daima yanımızda duran; o zor günlerinde ne zaman yanlarına varsak ‘Allah devletimize zeval vermesin’ duasıyla bizi karşılayan bu milletin ferdi olmaktan dolayı onur duyuyoruz. Buradan sözümüzü yeniliyoruz. 11 ilimizde hem yeni yuvalarımızla hem de milletimizin hatıralarıyla dolu tüm tarihi mekanlarımızın ihyasıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.