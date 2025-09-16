Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiği program ve ziyaretler kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.Tural ŞAHBAZLI / Kahramanmaraş (İGFA) - Bakan Kurum, önümüzdeki ay 81 ilde başlatılması planlanan sosyal konut projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını paylaşacağı sosyal konut projesinde, deprem bölgelerine özel olarak ekstra kontenjan ayrılacağını duyurdu.

Bakan Kurum, “Evi yıkılan ancak hak sahibi olamayan dar gelirli vatandaşlarımız da bu projeye başvuru yapabilecek. Depremzede vatandaşlarımız için ayrı bir kontenjan oluşturuyoruz” dedi.

Sosyal konut projesiyle dar gelirli ailelerin güvenli ve uygun maliyetli evlere kavuşmasının hedeflendiği belirtildi.