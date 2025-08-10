Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu, Yalova’da şehit Osman Ayan’ın ailesine teslim etti.YALOVA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu Yalova’da şehit ailesine ulaştırdı.

Bakan Göktaş, bir dizi program için bulunduğu Yalova’da Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesi'nde, operasyon faaliyetleri görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş'a ziyaretinde AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek eşlik etti.

Burada şehit annesi Gülümser Ayan, şehit eşi Nazan Ayan ve çocuklarıyla bir araya gelen Göktaş, başsağlığı dileyerek, şehit ailesiyle sohbet etti.

Şehit annesine Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kadın Kolları aracılığıyla gönderdiği "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubunu teslim eden Göktaş, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.