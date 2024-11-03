Rize-Artvin Havalimanı'nın pist aydınlatma sistemi daha kısıtlı görüş mesafelerinde ve geceleri uçakların inişine imkân tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltilecek.RİZE (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda Rize-Artvin Havalimanı ile ilgili güncel bir gelişme duyyurdu.
Hızla gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanının tamamlanmasıyla Karadenizde önemli bir lojistik ve üretim merkezine dönüşen Rize'nin artan ulaşım ihtiyaçlarını yönelik de büyük projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda son 22 yılda Rizenin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için 135 milyar 935 milyon lira harcadık. Yaptığımız yatırımlar 30 bin adet daireye tekabül ediyor. 2002ye kadar sadece 12,2 kilometre bölünmüş yolu vardı biz 175,1 kilometre daha yaparak toplamda 187,3 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 12.2 kilometresi BSK kaplamalıydı 376 kilometreye yükselttik" dedi.
Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanının hem iç hat hem de dış hat uçuş ağının yeni noktalarla genişlemeye devam ettiğini ifade ederek 8 Kasım'da kış sezonu boyunca Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez Antalya-Rize direkt uçuşları da başladığını söyledi.
Açıklamalarında bir müjdeyi daha paylaşan Bakan Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanının pist aydınlatma sistemini daha kısıtlı görüş mesafelerinde ve geceleri uçakların inişine imkân tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltiyoruz. Ek ikinci ILS cihazının montajını tamamladık. Test çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu ayın sonunda hizmete hazır hale getireceğiz. Rize'nin ve ülkemizin daha aydınlık, huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması hepimizin ortak temennisidir." dedi.