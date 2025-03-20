MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölücü terör örgütü PKK'nın 27 Şubat'taki İmralı çağrısının sonuçlandırılması yönünde 4 Mayıs tarihini işaret ederek yeni bir çağrıda bulundu. Bahçeli, ayrıca, CHP’nin Türkiye’yi karıştırmak ve hukukun işleyişini sakatlamak için bütün kriz tuşlarına bastığının görüldüğünü kaydetti.ANKARA (İGFA) - Terör örgütünün 27 Şubat'ta yaptığı İmralı çağrısının gecikmemesi yönünde yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Mayıs'ta kongresini toplayarak fesih kararı alması ve silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi yönünde çağrıda bulundu.



Bahçeli açıklamasında, Terörsüz Türkiye amaç ve azminin bu yılki Nevruz Bayramına mühür vurması gerektiğini belirterek, doğudan batıya, kuzeyden güneye, muazzam beşeri cevher olan Türk milleti ailesinin tek yürek halinde geleceğine ve geçmişin kutlu emanetlerine ortaklaşa sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

"Bu kapsamda bölücü terör örgütü PKK'nın, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalıdır" diyen Bahçeli, nihayetinde silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi gerektiğini kaydetti.

Bahçeli, "Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir" dedi.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/1902741644677447864

"SARAÇHANE TERTİBİYLE HUZURU BOZMAYA KALKIŞMAK ANAYASAYA MEYDAN OKUMAKTIR"

Öte yandan yazılı açıklamasında CHP'ye de göndermelerde bulunan Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çöreklenen CHP markalı çıkar ve soygun ittifakının kirli çamaşırları birer birer deşifre edildikçe gündemi meşgul eden mevzu bahis ağır meselenin diploma iptalinin çok ötesinde vahim bir organize terör ve yolsuzluk sarmalı olduğu anlaşılmıştır" dedi.

"CHP’nin Türkiye’yi karıştırmak ve hukukun işleyişini sakatlamak için bütün kriz tuşlarına bastığı görülmektedir" diyen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye’yi sekteye uğratmak, asayişsizliği teşvik etmek, bindirilmiş kıtaları sokak aralarına ve protesto gösterilerine kışkırtmak CHP Genel Başkanı’yla her rüzgara yelken olan yakın çalışma arkadaşlarının altından kalkamayacağı bir vebaldir. Türkiye’nin iç barış ve huzur ortamının Saraçhane tertibiyle bozmaya kalkışmak, halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik etmek bilinsin ki yasa ve anayasaya meydan okumaktır" ifadelerini kullandı.