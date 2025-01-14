Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Boks Federasyonu (TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi parti merkezinde ziyaret etti.

TBF Başkanı Hekimoğlu, Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin Türk sporuna ve boks camiasına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarını sundu.

"Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur" diyen Hekimoğlu, "Ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlik için yürekten teşekkür eder, Türk boksunun daha da ileri taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi 14.01.2025 Salı günü makamında ziyaret ettik. pic.twitter.com/BMAzqJA8P1 — Türkiye Boks Federasyonu (@boksfederasyonu) January 14, 2025

TBF yöneticileri ziyaret sonunda hediye ettikleri getirdikleri boks eldivenlerini giyen Bahçeli, birlikte poz verdi.