Yemeğe Belediye Başkanı Mete Memiş, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk, Mustafa Akbaş ile belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve emekliye ayrılan personel katıldı.

Yemek sonunda bir konuşma yapan Başkan Memiş emekliye ayrılan personeline görev süreleri boyunca yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Sizlerin çalışmaları ve çabaları ile şehrimize güzel şeyler kazandırdık. Bayburt sizin çalışmalarınızı ve emeklerinizi unutmayacaktır. Bayburt’un böyle bir tarafı var genel olarak kadirşinastır, kendisine yapılan iyilikleri hiç unutmamıştır. Hakkınızı helal ediniz ben kendi adıma helal ediyorum. İnşallah bundan sonraki hayatınızda dolu dolu ve güzel geçer. Ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı bir ömür sürerseniz diye Allah’tan niyaz ederiz. Emeklilikten dolayı bağımız kesilmesin hep görüşelim. Gelirsiniz otururuz sohbet ederiz. Emekliliğiniz tekrar hayırlı olsun diyorum.” İfadelerini kullandı.

Emekliye ayrılan belediye personeli ise Başkan Memiş’e böyle bir organizasyon tertip ettiği için teşekkür ederek Başkan Memiş ve çalışma arkadaşlarından helallik istediler.

Programın sonunda Başkan Memiş, Belediye Başkan Yardımcılar ve Belediye Meclis Üyeleri emekliye ayrılan personele yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket verirken emekli personel ise Başkan Mete Memiş’e hediye takdiminde bulundu.