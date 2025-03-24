Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Bursa AK Parti Milletvekili Osman Mesten demir dövdü, öğrencilerle baharı karşıladı.BURSA (İGFA) - Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alanı tarafından her yıl düzenlenen geleneksel nevruz bayramı kutlamasında bu senede gelenek bozulmadı. Ateşte ısıtılan demir dövülerek baharın habercisi Nevruz Bayramı kutlandı. Gerçekleştirilen etkinliğe Bursa Ak Parti Milletvekili Osman Mesten, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer ve protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Nevruz Bayramının nişanesi Türklerde demir dövme işlemi olduğunu anımsatarak, "Bu demir dövme işlemi Türklerin tarih sahnesine çıkışını anlatan Ergenekon destanının ifadesidir. Ergenekon destanında demir dağı eritilmesi suretiyle tarih sahnesine çıkan Türk boyunu ifade eder. Bugün nevruz bayramı bütün Türk dünyasında coşkuyla kutlanmaktadır. Bugünde öğrencilerimizle ve hocalarımızla birlikte burada güzel bir kutlama yapmış olduk” dedi.

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Alan Şefi Halil Tosun ise, "Demir dövmek bizim Türk milletinin çok uzun yıllardır kutladığı bir bayram, bu geleneği bu kültürü öğrencilerimize unutturmamak için her yıl tekrar ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.