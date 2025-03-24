İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri'nce yapılan ön incelemede Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 130 konseri kapsayan hizmet alımlarıyla ilgili incelemede 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla 6 personele soruşturma izni verdi. İletişim Başkanlığı, söz konusu soruşturma izninin güncel bir soruşturma olmadığı ve manipülasyon içerdiği kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin verilen soruşturma izninin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri'nce yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor kapsamında 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin bugün tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliği'nce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 6 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir.Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.