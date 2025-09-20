Önceki akşam Bodrum’da özel bir gecede sahne alan yeni neslin parlayan yıldızı Aybüke Albere, unutulmaz bir sürprize imza attı. Konuklar arasında olan Kenan Doğulu’yu sahneye davet eden Aybüke Albere, ünlü sanatçıyla birlikte MFÖ’nün efsane şarkısı “Sude”yi seslendirdi.

MUĞLA (İGFA) - İkilinin sahnedeki enerjisi geceye damgasını vururken, salonda coşku dolu anlar yaşandı. Aybüke Albere, bu özel düeti sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu ve izleyenlerden tam not aldı.