Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, 2025 yılının da çiftçiler için sorunlarla geçtiğini belirterek tarımdaki tabloyu değerlendirdi.NİĞDE (İGFA) - Artan girdi maliyetleri ve düşük alım fiyatlarının çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığına dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarlada kalan ürünler, yetersiz desteklemeler, planlı üretime geçilmede yaşanan sorunlar tarımın başlıca sorunları. Bu yıl ayrıca zirai don ve kuraklık da çiftçiye büyük darbe vurdu. Nisan ayında yaşanan zirai don için destekler zamanında sağlanmadı, zararlar yeterli ölçüde karşılanmadı.Küçük aile tipi işletmeler sorunları görülmedi. Kuraklık da eklenince üretim ve verim kayıplarında ciddi artışlar meydana geldi” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ İCRAYA DÜŞÜYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kredi ile üretim yapan çiftçilerin ürün alamayınca borcunu ödeyemediğini ve icralık duruma geldiğini belirterek, “Bu bağlamda sahte gıda, pestisit gibi toplum tarafından da çok tartışılan olumsuzluklar da üreticiler için zor bir yılı beraberinde getirdi. Geçen yıl çok zor geçmişti. 2025 yılında umut vardı ama umut gerçekleşmedi. Hayvancılık yapan da, çiftçilik yapan da beklediği geliri sağlayamadı. Bu nedenle ödeme güçlüğü içindeler” diye konuştu.

“BORÇLAR ÖTELENMELİ, TARSİM YENİDEN YAPILANDIRILMALI”

Çiftçilerin sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şu önerilerde bulundu: “Çiftçilerin borçları mutlaka ötelenmeli, faizleri silinmeli, ek destek verilmeli. Mazotta ÖTV kademesi kaldırılmalı. Zirai don destekleri bir an önce ÇKS olsun olmasın tüm çiftçilere verilmelidir.Ayrıca çiftçiler için TARSİM yeniden yapılandırılmalı ve TARSİM’in çiftçinin yanında olan bir yapıya dönüşümü gerçekleştirilmeli. Kamu yeniden alımlara girmeli. Taban fiyat uygulamasına geçilmeli. Çiftçiye sahip çıkılmalı.”

“ÇİFTÇİYE SAHİP ÇIKILMAZSA GIDADA KRİZ BÜYÜR”

Gürer, çiftçiye destek verilmediği takdirde Türkiye’nin gıda krizinin daha da derinleşeceğini belirterek şunları kaydetti: “Eğer çiftçiye sahip çıkılmazsa gıdada sorunlar artar. Raftaki ürünün fiyatı katlanır ve üretimde Türkiye geriye düştükçe ithalat daha da çoğalır. Onun için yapılması gereken, çiftçiye Tarım Kanunu’nun 21. maddesine göre millî gelirin %1’inin verilmesi, çiftçi sorunlarına gerçekçi çözüm bulunmasıdır. Kağıt üzerinde değil, tarladaki sorunun çözümü sağlanmalıdır.”

ÇİFTÇİNİN BORCU 1 TRİLYON 81 MİLYARA ÇIKTI

CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Öte yandan tarım sektöründeki ekonomik darboğaz rakamlara da yansıdı. Çiftçilerin bankalara olan borcu 1 trilyon 81 milyar liraya yükseldi. Artan borç yükü nedeniyle son olarak 52 traktör ve 5 bin 325 tarla icra yoluyla satışa çıkarıldı,İcradan yıl başından beri 500 e yakın traktör icraya düştü.10 bine yalında arazi icralık oldu”dedi.

Gürer, bu tablonun tarımda üretici,çiftçinin yaşadığı sorunların en en somut göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Çiftçi üretimden koparılmamalı, icra dairelerinde değil tarlada tutulmalıdır.Vatandaşında uygun fiyatla ürün alabilmesi için aracılık sistemi yeniden düzenlenip fiyat denetimi sağlanmalıdır.Çiftçi üretici ezerek aracı ve ithalatçıların kazandığı süreç tarıma darbedir.” dedi.