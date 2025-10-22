Avustralya’nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, eşi Kate Huber ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Görüşmede çevre, turizm ve kent planlama alanlarındaki iş birliği olanakları ele alındı.İZMİR (İGFA) - Avustralya’nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, eşi Kate Huber ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etti. Görüşmeye İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı da katıldı. Üç yıldır Türkiye’de görev yaptığını belirten Tony Huber, İzmir’i çok beğendiğini ifade ederek kentin Ege Denizi’ndeki konumu, tarihsel geçmişi, limanları ve canlı ekonomisiyle stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

KÖRFEZ İÇİN ORTAK ÇEVRE ÇALIŞMALARI

Görüşmede öncelikli olarak İzmir Körfezi’ndeki temizlik çalışmaları gündeme geldi. Başkonsolos Tony Huber, Avustralya’da alg patlamalarının özellikle nehir sistemlerini etkilediğini belirtti. Başkan Tugay, Avustralya’da da benzer çevresel sorunlar yaşanması nedeniyle karşılıklı deneyimlerin paylaşabileceğini ifade etti.

COP31 VE EXPO 2027 GÜNDEME GELDİ

Görüşmede iki ülkenin ortak mücadele alanlarından biri olan orman yangınları da ele alındı. Başkan Tugay, 2020 yılında Avustralya’da yaşanan büyük yangınların ardından yürütülen toparlanma süreci hakkında bilgi aldı. Huber, bitki örtüsünün büyük ölçüde yenilendiğini ancak yaklaşık bir milyar hayvanın ölmesinin ekosistem açısından derin bir kayıp olduğunu ifade etti.

Huber, COP31 İklim Zirvesinin gelecek yıl Avustralya’da düzenlenmesinin planlandığı bilgisini de paylaştı. Başkan Tugay, Avustralya ile birçok konuda daha fazla iş birliği yapılabileceğini belirtti. Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ise EXPO 2027 İzmir kapsamında uluslararası bahçelere yer verileceğini belirterek, Avustralya’nın tropik bir bahçe ile katılabileceğini ifade etti. Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.