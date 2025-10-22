Edirne'de Keşan Hayvan Koruma Derneği (KEHAY-KO), ekonomik zorluklar nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, derneğin 200 bin TL’ye yaklaşan borç nedeniyle kapanma aşamasına geldiği belirtildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Hayvan Koruma Derneği (KEHAY-KO), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla ekonomik zorluklar nedeniyle faaliyetlerini sürdürememe noktasına geldiğini duyurdu. Dernek yönetimi, destekçi sayısının azlığı ve artan borç yükü sebebiyle ciddi bir çıkmaz içinde olduklarını belirtti.

“ARTIK DEVAM EDEMİYORUZ”

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Bizler artık devam edemiyoruz... Yardım eden kişi sayısı 10’u geçmiyor. 200 bine yaklaşmış bir borcu kapatamazsak yola devam edemeyeceğiz.Yaralı, bize muhtaç hayvanları geri çevirmek vicdanımızı sızlatıyor... Lütfen arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza gönderimizi gönderin, paylaşın, sesimizi duyurun. İnanın çok zor günler geçiriyoruz...”

150 KÖPEĞE GÜNLÜK BAKIM SAĞLANIYOR

KEHAY-KO, himayesinde yaklaşık 150 köpek bulunduğunu ve bu hayvanların her gün düzenli olarak beslenme, bakım ve tedavi süreçlerinin sürdürüldüğünü belirtti. Ancak dernek, maddi kaynakların tükenmesi nedeniyle bu hizmetleri sürdürmekte zorlandıklarını ifade etti.

Paylaşımın sonunda dernek, tüm hayvanseverlere seslenen yöneticiler, “Nereye yetişeceğimizi şaşırdık. O yüzden maddi ve mama bağışlarınız çok kıymetli. Lütfen bizi görmezden gelmeyin, lütfen.” diyerek destek beklentilerini ifade ettiler.