Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden olan 63. Uluslararası Bursa Festivali’nde kapsamında sahne alan müzisyen Soner Olgun, Bursalılara keyifli bir akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, Türkiye genelinde etkili olan yangınlar sebebiyle ertelenen konserlerin sahnelenmesiyle devam ediyor.

Festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde sahne alan ünlü müzisyen Soner Olgun ve orkestrası, Bursalılardan yoğun ilgi gördü.

‘Nazende Sevgilim’, ‘Nefesim Nefesine’, ‘Göklerde Kartal Gibiydim’, ‘Arkadaş’ ve ‘İzmir'in Dağları’ gibi sevilen eserleri seslendiren Soner Olgun, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Bursalılar, eğlenceli ve keyifli bir akşam geçirdi.