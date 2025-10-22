İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde sürdürülebilirlik çalışmalarını koordine etmek ve katma değerli projeleri hayata geçirerek İzmir’in yaşam kalitesini yükseltmek için kurduğu İzmir Sürdürülebilirlik Ağı (İZSA) ilçe belediyeleriyle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Sürdürülebilir İzmir Vizyonu” doğrultusunda kurulan Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürlüğü, İzmir Sürdürülebilirlik Ağı (İZSA) kapsamındaki çalışmalarını ilçelere yayıyor.

İzmir’in daha yaşanabilir, yeşil, dayanıklı ve refah seviyesi yüksek bir kent olması için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ortak hedeflere kararlı ve koordineli bir şekilde ilerlenmesi için İzmir Sürdürülebilirlik Haritası hazırladı. Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda düzenlenen İZSA’nın üçüncü toplantısında ilçe belediyelerine sürdürülebilirlik haritası anlatılırken, İZSA tarafından ilçe sürdürülebilirlik koçluğu hakkında da bilgi verildi.

Toplantıda ilçe belediyelerin sürdürülebilirlik ofisleri ve ARGE müdürlükleri temsilcilerine sunum yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Emre Uysal, tüm sürdürülebilirlik projelerinin ortak hareketle katma değer oluşturmasına imkan sağlayacak İzmir Sürdürülebilirlik Haritası hakkında bilgi verdi.

Emre Uysal, “Tüm ilçelerimizle bir sürdürülebilirlik haritası oluşturmayı planlıyoruz. İlçelerimizin yaptığı projelerin ne zaman başladığı, ne amaçla yapıldığı, hangi kitlelere hitap ettiği, hangi küresel amaçlara hizalandığı gibi bilgiler bu haritaya girilecek. Sizler bu bilgileri girdikçe nerede hangi projeyi yaptığınızı görebileceğiz. Benzer projeleri görebilmek, ortak proje oluşturabilmek ve mevcut projeleri geliştirmek için önemli bir adım olacak. Buradan çok sayıda veriyi çekebiliyor olacağız. Böylelikle daha çok çalışmamız gereken, eksik kaldığımız alanları görebileceğiz” diye konuştu.

İZSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOÇLUĞU İLE AĞI GENİŞLETECEK

Harita çalışmasının yanı sıra ilçelerde yeni sürdürülebilirlik ofislerinin kurulması ve mevcut çalışmaların geliştirilmesi için İZSA’nin “Sürdürülebilirlik Koçluğu” başlattığını ifade eden Emre Uysal, “Biz bu dönem bir sürdürülebilirlik koçluğu geliştirmek istiyoruz. Bu konuda çalışmak isteyen belediyelerimizle çalışma yürüteceğiz. Başlangıç noktasından uluslararası raporlamaya dönüştürmeye kadar tüm adımlarda birlikte olmayı planladığımız bir süreç. İstekli belediyelere koç dediğimiz bir yapı geliştirmek istiyoruz. Böylelikle tüm çalışmalarımızla İzmir için katma değerli projeleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi.