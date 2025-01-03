Atık biriktirme ekipmanlarının bakım ve temizlik çalışmaları devam ediyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve yüklenici firma ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli nedenlerle kirlenen atık biriktirme ekipmanları ile çevresi temizlenirken, öte yandan ekipmanların bakım ve onarımları da gerçekleştirildi.

Kent estetiği, çevre sağlığı ve atık yönetiminin daha verimli bir şekilde sağlanması amacı ile düzenlenen çalışmalar, hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için aralıksız devam edecek.