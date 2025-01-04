Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırması amacıyla düzenlediği toplantıda, atık ayrıştırma faaliyetlerinin şehir genelinde yaygınlaştırılması kararı alındı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, tüm ilçe belediyelerinin katılımıyla kent genelinde atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Prosedürler belirlendi

Toplantıda, atık yönetimi süreçlerinin mevcut durumu değerlendirilerek, ilçe belediyeleri ile lisanslı firmalar arasındaki koordinasyon süreçleri ele alındı. İlçe belediyelerinin atık yönetimi süreçlerinde izlemesi gereken prosedürler belirlenirken, atık ayrıştırma faaliyetlerinin şehir genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik stratejiler üzerinde duruldu. Ayrıca, bu çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak için denetim mekanizmalarının planlanması da toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı.