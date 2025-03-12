Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 10m Havalı Tabanca Kadın Trio Takımı ile erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takımı tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde yarışan erkekler ve kadınlardan oluşan milli takımı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımızdan sevindirici haberler gelmeye devam ettiğini söyledi.

Atıcılıkta bir altın madalya daha!???? Avrupa Şampiyonu olan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan Havalı Tabanca Erkek Trio Takımımızı canıgönülden tebrik ediyorum.???????????????? pic.twitter.com/e9t4xFHCa4 — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) March 12, 2025

Şampiyonanın son gününde erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisinde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade'den oluşan milli takımı ile Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı’dan oluşan 10m Havalı Tabanca Kadın Trio Takımı tebrik eden Bakan Bak, "Son dönemde elde edilen başarılarla ülkemizi atıcılıkta hatırı sayılır bir seviyeye çıkartan, başta sporcularımız olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.