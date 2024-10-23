Büyükşehir, kent sokaklarını daha güvenli ve yaşanabilir hale getirme konusundaki kararlı çalışmalarına bir yenisini daha eklediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Okul Yolu” ve “Sokak Dönüştürme Prova Uygulaması” ile kent sokaklarını yayalar, çocuklar ve aileler için yaşanabilir alanlara dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, okul yolundaki bir sokakta daha çalışmalarını tamamladı. Marmara Belediyeler Birliği’nin iş birliğiyle “Sokak Dönüştürme Uygulamaları” gerçekleştiren Büyükşehir, Körfez Esentepe Mahallesi’nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu çevresindeki sokaklar ile Başiskele Yeşilyurt Mahallesi’nde yer alan Levent Kırca-Oya Başar İlkokulu çevresindeki sokakları yaya ve çocuk dostu kamusal mekânlara dönüştürdü. Proje kapsamında 1200 m2 yol, yaya ve çocuk güvenliği için kamuya kazandırılırken, okul giriş ve çıkış saatlerinde velilerin de güvenle bekleyeceği alanlar oluşturuldu.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İÇİN GÜVENLİ ALAN

Büyükşehir, “Güvenli Okul Yolu” ve “Sokak Dönüştürme Prova Uygulaması” alanlarını kent genelinde yaygın hale getiriyor. Büyükşehir son olarak İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu çevresinde çalışma yaptı. Sokak Dönüştürme Uygulamaları ile 400 metrelik alanda yapılan çalışmada kent sokakları yaya ve çocuk dostu mekânlara dönüştürüldü. Proje, çocukların ve ailelerinin kendilerini daha güvenli hissetmesine büyük katkı sağlıyor.