ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik 71 milyon 886 bin 91 ABD doları tutarında bir sözleşme imzalandı.ANKARA (İGFA) - ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu sistemlerin teslimatlarının 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.
ASELSAN’dan 71,9 Milyon Dolarlık yeni nesil haberleşme anlaşması
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