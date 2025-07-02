ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, Yeni Nesil Ağ Tabanlı Askeri Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik 71 milyon 886 bin 91 ABD doları tutarında bir sözleşme imzalandı.ANKARA (İGFA) - ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu sistemlerin teslimatlarının 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

https://twitter.com/aselsan/status/1940303010178969737