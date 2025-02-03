Yapı Kredi Artvin Şube Müdürü Mehmet Öztürk'ün tayini Rize'ye çıktı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Yapı Kredi Bankası'nın Artvin Şube Müdürü olarak 2023 yılında göreve başlayan ve samimi ilişkiler kuran Mehmet Öztürk'ün Genel Müdürlük kararıyla tayini Rize Merkez'e çıktı.

Artvin'de çalışmalarıyla takdir toplayan ve yaklaşık 2 yıldır başarılı bir şekilde görev yapan Şube Müdürü Öztürk, Rize Şubesi'nde müdür olarak görevine başladı.

Görev süresince Artvin’de çok samimi dostluklar ve arkadaşlıklar kurduğunu ve kentten ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Öztürk, İstanbul'da başlayan bankacılık kariyerinde 18'inci yılını birçok şubede farklı bölümlerde bankacılık deneyimi ile pekiştirdiğini ifade ederek, Rize ve Trabzon şubelerinde ticari portföy olarak görev aldığını ve en son Artvin Şube Müdürlüğü'ne atanmasının ardından kısa sürede hem sosyal projelerde, hep spor etkinliklerinde görev alarak şehrin bürokrasisi ile yakın ilişkiler kurduğunu ifade etti. Öztürk, yeryüzü cenneti Artvin'in her zaman kalbinde olacağını belirterek, müşterilerinden ve dostlarından haklarını helal etmelerini istedi.