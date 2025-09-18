Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde, TÜBİTAK 4007 10. Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı proje ile bilim şenliği açılışı gerçekleşti. Türkiye genelinde kabul edilen 89 projeden biri olan etkinlik, 3 gün boyunca öğrencileri bilimle buluşturacak.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de "Bilge Artvin Doğanın Mühendisliği" temalı bilim şenliği başladı. TÜBİTAK'ın 4007 10. Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje doğrultusunda Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde açılış programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, bilim şenliğinin Türkiye genelinde kabul edilen 89 projeden biri olduğunu belirterek, "Artvin'in kıymetli çocukları, 3 gün boyunca ilimize özgü doğal afetlerin bilimsel yöntemlerle önlenmesine yönelik atölyelerde değerli hocalarımızın çalışmalarını görecek. Böylece geleceğe daha güçlü hazırlanacaklar" dedi.

Acar, projenin hazırlanmasına katkı sunan Artvin Çoruh Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi'nden akademisyenlere teşekkür ederek, "Bu aziz milletin geleceğini kurgulayacak sevgili yavrularımızın yeteneklerini geliştirmek, onları toplumsal sorunlara çözüm üretebilen, pratik düşünebilen bireyler olarak yetiştirmek noktasında bu tür faaliyetlerin önemi çok büyük” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Vekili İsmail Edoğan ve diğer protokol üyelerince kurdele kesilerek bilim şenliğinin açılışı yapıldı.

Açılış sonrası farklı üniversitelerden akademisyenlerce "Erozyon ölçümü ve su kalitesi", "Afete hazırlık ve müdahale", "Erozyonu önlemede ağaçlandırmanın önemi", "Suyumuzu temizleyelim", "Tasarım odaklı düşünce atölyesi" ve "Minik robotlar neler yapar?" gibi temalarla açılan stantlarda bilimsel çalışmalar öğrencilere anlatıldı.

Bilim şenliği kapsamında 3 gün boyunca farklı etkinlikler ve söyleşiler düzenlenecek.